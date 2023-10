Assemblea del Pd,. Jacopo Ciarrocchi è il nuovo segretario del circolo di Loreto

Il giovane Jacopo Ciarrocchi, dipendente della Silga e delegato provinciale Fiom per la provincia di Ancona, è il nuovo segretario del circolo Pd di Loreto, eletto dopo alcuni anni di stand by. L’assemblea, presieduta dal segretario provinciale del Pd, Thomas Braconi, si è tenuta a Villa Musone. Il neosegretario ha assicurato massimo impegno nella conduzione del partito, auspicando la piena condivisione degli obiettivi con tutti gli iscritti come punto di partenza per le amministrative 2025.