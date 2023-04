Assemblea delle Avis di tutta la provincia

Stamattina all’Oratorio della Carità è in programma un incontro tra tutte le Avis comunali della Provincia di Ancona. In programma la discussione di una mozione da portare all’attenzione delle autorità sanitarie della Regione. "L’anno scorso – spiegano dall’Avis - nonostante le numerose difficoltà affrontate: problemi logistici, organico ridotto nei centri trasfusionali e pandemia, l’Avis provinciale ha raggiunto il numero di 19.738 soci, ha raccolto 34.388 unità di sangue, assicurando l’autosufficienza di sangue alla nostra Regione". Per l’occasione, vista la presenza in città dell’assemblea provinciale, in collaborazione con il Comune di Fabriano è stata organizzata una giornata ricca di momenti conoscitivi e culturali al tempo stesso. La cooperazione di diversi assessorati municipali, ha permesso alla comunale Avis, oltre alla grande opportunità di mostrare ai tanti partecipanti provenienti dalla nostra provincia la magnificenza dell’Oratorio della Carità, anche quella di visitare, il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca e il complesso di San Benedetto.