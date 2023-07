Assemblea pubblica a Serra San Quirico, Tar Lazio si esprimerà su Raddoppio Ferroviario della Orte Falconara

Raddoppio ferroviario della Orte Falconara, in attesa del Tar Lazio a cui ha fatto ricorso il Comune di Serra San Quirico domani si terrà un’assemblea pubblica di confronto con i cittadini. "Il 23 giugno scorso - spiegano dal comitato Gola della Rossa - il Tar Lazio ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso proposto dal Comune di Serra San Quirico, con l’avvocato Fabrizio Lofoco e con l’intervento ad adiuvandum del Comitato Gola della Rossa e cittadini, con l’avvocato Giacomo Sgobba, per l’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi della Rfi del 26 aprile scorso. Il ricorso mira a bloccare l’azione amministrativa che vorrebbe costruire un tratto ferroviario nelle nostre zone, senza tener conto delle ricadute sui luoghi, sull’ambiente e sulle economie locali. Il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, e ha fissato la causa all’11 ottobre 2023. L’accoglimento della istanza cautelare (ma non è stato sospeso l’iter per la gara già partita, ndr) – concludono - è un segnale di attenzione per il nostro territorio: per meglio informare la cittadinanza il Sindaco di Serra San Quirico Tommaso Borri ha convocato un’assemblea pubblica per venerdì (domani, ore 21:30) al teatrino parrocchiale".