Assemblea pubblica al circolo Arci

Un’assemblea pubblica al circolo Arci di Villanova in cui l’amministrazione illustrerà i progetti di riqualificazione che interesseranno il quartiere. L’appuntamento è fissato per domani alle 18 nei locali di via Flaminia 625B. Parteciperanno il sindaco Stefania Signorini, il vicesindaco Raimondo Mondaini e gli assessori Raimondo Baia, Valentina Barchiesi, Romolo Cipolletti e Clemente Rossi. Ad entrare nel dettaglio dei progetti saranno i tecnici comunali e, ovviamente, il focus sarà sul nuovo Civic Center di via Campanella, che prenderà il posto della vecchia scuola Lorenzini e ospiterà un auditorium, aula informatica, sala musica, officina creativa, palestra, spazio multimediale, sportelli front office e il nuovo Centro del riuso (progetto da 2 milioni di euro). Un altro progetto è quello dell’apertura del territorio al mare, subordinato al completamento del bypass ferroviario e allo smantellamento degli scali merci, che permetterà di realizzare un nuovo lungomare. E ancora grazie al progetto Pinqua, che ha messo a disposizione finanziamenti per 7,5 milioni, saranno recuperati gli edifici comunali a destinazione residenziale e di edilizia pubblica e recuperata l’ex Squadra Rialzo, in cui ricavare il teatro e un museo dei trasporti.