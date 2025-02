L’assessora Orlandi: “Mio figlio affronterà la giustizia con la famiglia sempre al suo fianco”

Ancona, 22 febbraio 2025 - "Ringrazio tutti coloro che stanno dimostrando vicinanza a me ed alla mia famiglia colpita da un doloroso dramma": sono le parole dell'assessora comunale Orlanda Latini il cui figlio 19enne è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e lesioni per i fatti avvenuti martedì.

Descrizione degli eventi

Il giovane prima a Brecce Bianche, insieme a un suo amico minorenne, avrebbe tentato di rapinare un ragazzo di 20 puntandogli un coltello a un fianco; poi a Torrette, dopo aver provocato un incidente stradale, ha perso il senno della ragione e al diniego di poter vedere il suo amico, per il quale si era spacciato per fratello, ha aggredito due infermieri del pronto soccorso.

Infine si è ribellato ai carabinieri che nel frattempo erano stati fatti intervenire: per fermarlo e impedirgli di andare oltre, lo hanno dovuto immobilizzare con il taser.

Reazioni e riflessioni dell'assessora

"Prima di essere un’assessora - scrive in una nota la Latini - sono una madre che, insieme a mio marito, ha sempre desiderato di trasmettere dei valori a tutti i miei figli. Per quanto un genitore voglia fare del proprio meglio, c’è sempre l’elemento incontrollabile che influisce forse ancor di più della famiglia: il mondo in cui vivono fuori, quello dove, se sei fragile, vieni trascinato in un vortice subdolo e meschino dal quale è difficile uscire."

"Non giustifico le azioni di mio figlio che, come tutti gli altri, affronterà il giusto iter giudiziario, con la sua famiglia sempre al suo fianco - ha aggiunto. - La mia assoluta solidarietà alle forze dell’ordine ed al personale sanitario per aver subito l’ennesima aggressione, questa volta purtroppo da parte di mio figlio. La mia più affettuosa vicinanza a tutte le altre mamme, a tutte le famiglie di tutti i ragazzi coinvolti in questa difficile vicenda. Una tempesta ha travolto la mia famiglia e la affronteremo. Non sono l’unico essere umano che lavora e che deve affrontare situazioni difficili in famiglia, di qualsiasi tipo. Non per questo si perde la lucidità nel proprio operato lavorativo. Il mio ruolo politico - si legge ancora nella nota -, trascende da quello di madre. Giudicate il mio operato come assessora, non il mio ruolo di madre che ora ha una profonda ferita nel cuore e che merita rispetto e silenzio".

La comunità e il sostegno

"Purtroppo 'Il miglior tacer non fu mai scritto', come afferma un illustre poeta. Le tante manifestazioni di affetto che in questi giorni difficilissimi mi hanno sostenuta e tutte le espressioni di solidarietà non mi hanno fatto sentire sola davanti ad un tragico evento familiare. E mi hanno fatto capire che finora ho svolto bene il mio lavoro che continuerò a fare con la determinazione, la responsabilità e la sensibilità che sempre nella mia vita mi hanno contraddistinto in ogni ambito lavorativo e non."

Lettera di scuse e conclusioni

Per i fatti avvenuti martedì, il figlio dell'assessora ha, assieme al suo avvocato Cinzia Molinaro, scritto di suo pugno una lettera di scuse rivolta a tutte le persone a cui ha recato danno in quella maledetta sera. "Nel limite delle sue possibilità – ha sottolineato il legale – vuole risarcire chi ha subito un danno dal suo comportamento".

"Grazie al sindaco - conclude nella nota la Latini -, ai colleghi dell’amministrazione comunale, al gruppo comunale FDI, all’Europarlamentare Carlo Ciccioli, a tutte le associazioni, a tutte le autorità civili e militari della Regione Marche, non per ultimo a tutti i cittadini che con le loro continue attestazioni di affetto mi incitano ad andare avanti".