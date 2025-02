"Assessore Giacanella, promesse da marinaio"

Anche il capogruppo di Riformisti, Vola, Ancora Falconara Marco Baldassini interviene sugli aumenti della Tari: "Ora è l’assessore Marco Giacanella ad aver fatto promesse da marinaio. Solo oggi si accorge che non ci sono le coperture per le agevolazioni? Fummo noi a evidenziare il ‘regalo aggiunto’ ai balneari che l’amministrazione Signorini riserva loro ogni anno portandolo alla luce già nella scorsa legislatura". E spiega: "Proprio perché sono attività stagionali e teoricamente producono meno rifiuti, già è lo Stato che fa prevedere una riduzione del 30 per cento sulla Tari, ma il 10 per cento in più, che il sindaco Stefania Signorini riserva agli operatori balneari, è sicuramente un cercar di mettere a tacere le lamentele e le proteste per i continui sversamenti a mare durante le piogge estive", la posizione di Baldassini. Secondo il quale, "l’assessore Giacanella è un disco rotto, rimarcando i debiti contratti in passato dal centrosinistra per circa 90 milioni, ma omette di ricordare che da quanto sono loro al governo della città il debito comunale è salito di altri 10 milioni circa e altri se ne aggiungeranno con i fondi del Pnrr utilizzati e che dovranno essere restituiti, le quote capitali dei mutui non pagate e il futuro mutuo necessario per portare a termine la cittadella scolastica".

Per il consigliere di opposizione, "l’incoerenza regna sovrana anche questa volta ammettendo che l’evasione Tari è legata principalmente alle difficoltà economiche delle famiglie e nello stesso tempo non è loro intenzione trovare risorse per aumentare l’importo dell’Isee per far fronte a questo disagio". In chiusura, Baldassini dice "l’utilizzo delle risorse comunali è legato ad una scelta politica e questa amministrazione non è certo intenzionata ad utilizzarle per il benessere delle famiglie, ovvero i cosiddetti servizi alla persona ", puntando il dito invece i costi sostenuti per Natale.