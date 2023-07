Assessore Tombolini, "C'è da fare, ma prima andiamo in continuità"

Stefano Tombolini, assessore dalle mille deleghe tra cui la più importante, i lavori pubblici: quale situazione ha trovato al Guasco?

"C’è da fare, ma per ora andremo in continuità con la precedente amministrazione per i cantieri attivati. Bene i grandi progetti, ma la qualità urbana secondo me si raggiunge anche attraverso piccole opere. Sarà questo il mio indirizzo operativo".

Ci sono degli ostacoli però da superare, tra cui la collaborazione, non sempre attiva, con la soprintendenza. Come pensa di agire?

"Vorremmo che il sindaco costruisca un buon rapporto con palazzo del Senato, ma già da ora posso dire che alcune situazioni sono inaccettabili. Luoghi che andrebbero curati e valorizzati in abbandono. Non chiediamo di costruire le piramidi, ma quanto meno tagliare l’erba, curare il decoro".

È un problema di risorse?

"Tutti hanno problemi di bilancio, pure il Comune, ma le risorse vanno trovate in qualche modo. Se la soprintendenza non riesce ce lo dica e noi cercheremo di battere altre strade assumendoci gli oneri. Io tra le deleghe ho anche il federalismo demaniale, se applicabile potremmo risolvere diverse grane".

Il parcheggio Birarelli così com’è va bene?

"Così non può andare, di fatto è uno spazio abusivo in cui parcheggiano tutti senza regole, dipendenti della soprintendenza, residenti, passanti. Nei cassetti del comune c’è un bel progettino per recuperare una parte e fare 50-60 posti per noi e lasciare l’altra sezione alla soprintendenza. Ne parleremo al più presto con il Demanio".

L’ex Fermi rischia di restare l’ennesimo contenitore in abbandono?

"Le aste successive al fallimento sono andate deserte e il valore dell’intero plesso è passato da 11 a 2 milioni di euro. Nessuno lo compra anche perché dovrebbe tirare fuori un milione per il contributo straordinario di valorizzazione. Vorrei cambiare la norma e stimolare così gli imprenditori della zona".

Il bar del Duomo?

"È una situazione che va presa di petto dall’amministrazione. Senza dimenticare lo scempio della scalinata che sale al Duomo".

I sopralluoghi finiscono qui? "No, tutt’altro, andremo nella spina dei corsi e poi a Cittadella, Capodimonte e così via. Cercheremo collaborazione anche con la Curia e altri soggetti".