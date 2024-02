"Assicurazione per auto, furgoni e moto. Ora l’obbligo pure su suolo privato"

"Assicurazione obbligatoria per legge anche ai veicoli su suolo privato".

A evidenziare la novità, per i cittadini, è il comando di polizia locale dopo la nuova normativa seguita al recepimento della direttiva europea.

L’obbligo di assicurazione riguarda auto, furgoni e moto fermi o utilizzati esclusivamente in zone private, il cui accesso è soggetto a restrizioni (tipo gli stalli privati all’interno del parcheggio Mercantini).

"Per coloro che non si adeguano - prosegue il comando su polizia locale – è prevista una sanzione da 866 euro (606,20 euro se si versano entro 5 giorni) oltre alla decurtazione di punti dalla patente se il fatto è commesso su strada, il sequestro del veicolo e ritiro della carta di circolazione".

E proseguono ancora: "Qualora l’assicurazione sia stata sospesa inoltre nel caso di utilizzo del veicolo la sanzione è maggiorata del 50% ed è prevista, per di più, la denuncia per la falsa dichiarazione di sospensione".

"Raccomandiamo - concludono gli agenti del comando di polizia locale di Jesi - di fare attenzione in particolare ai proprietari o possessori di parcheggi privati presenti anche in aree pubbliche perché non vi è più alcuna distinzione tra veicoli in sosta su suolo pubblico e quelil in soste su suolo privato".

Sara Ferreri