Assicurazione sul web per l’auto. Truffa da 400 euro: coppia denunciata

Nuova truffa on line registrata a Fabriano: i carabinieri denunciano una coppia. Il fatto è avvenuto nei mesi scorsi ma ha richiesto articolate indagini. Un anziano è stato contatto al telefono da due operatori che gli proponevano la sottoscrizione di un’assicurazione per l’auto annuale dal costo di 400 euro. Ha deciso di dar corso alla sottoscrizione effettuando un bonifico della somma pattuita sull’Iban indicatogli. Ma dopo alcuni giorni non ha ricevuto nulla. Il numero di telefono dal quale era stato contattato risultava staccato. Si è rivolto ai carabinieri della stazione di Fabriano che hanno avviato lunghe e articolate indagini durate mesi che hanno preso il via dall’utenza telefonica e dall’Iban sul quale era stato effettuato il pagamento. Alla fine, sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso, una coppia siciliana, lui 50 anni e lei 40 anni, entrambi con precedenti specifici.

Accanto all’attività di repressione, visto il dilagare delle truffe nel territorio, i carabinieri continuano con l’attività formativa e di prevenzione basata sull’accordo sottoscritto con la Diocesi a firma del vescovo Francesco Massara e del capitano Mirco Marcucci. Ieri pomeriggio alle 16 si è svolta una conferenza all’interno dell’oratorio della Parrocchia di San Facondino dove ha sede il Centro Alzheimer Marche di Sassoferrato, sul tema "occhio alla truffa" a cui hanno partecipato circa 50 persone. A tenere la conferenza, il luogotenente Matteo Prencipe, comandante della stazione carabinieri di Sassoferrato e la responsabile del centro Alzheimer Claudia Grini.