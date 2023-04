Assicurazioni false, multe e mezzi sequestrati

FALCONARA

Assicurazioni false, la Polizia locale di Falconara scopre due casi in pochi giorni: sanzioni e mezzi sequestrati. E soprattutto un’avvertenza alla cittadinanza: "Diffidate dai preventivi eccessivamente scontati per evitare di incappare in una truffa: spendere poco in questi casi significa rifare l’assicurazione e avere il veicolo fermo per parecchio tempo". Veicolo fermo, almeno per il periodo necessario agli accertamenti del caso. I fatti risalgono alla settimana che volge alla conclusione. Gli agenti hanno riscontrato delle irregolarità, sostenendo come i presunti truffatori abbiano carpito con l’inganno i dati degli ignari utenti che stavano effettuando ricerche online sulla polizza (Rca) più conveniente su noti siti nazionali. Appena ricevuto il preventivo tramite web avevano così contattato telefonicamente gli automobilisti – a nome della compagnia – offrendo un nuovo preventivo leggermente modificato. Ma con un sostanzioso sconto in caso di pagamento immediato. Ovviamente non era seguita la stipula di alcun contratto assicurativo e al primo controllo di polizia l’inganno era venuto a galla. Alle vittime della truffa è stata così applicata, in attesa delle complesse verifiche del caso, una sostanziosa sanzione amministrativa ed il sequestro del veicolo. Dall’inizio del 2023 sono già 57 i veicoli posti sotto sequestro dalla Polizia locale di Falconara, per la maggior parte poiché sprovvisti di copertura assicurativa, sei invece quelli recuperati e restituiti dopo essere stati sottratti ai legittimi proprietari. "Per evitare di effettuare versamenti a soggetti non affidabili ed incappare in truffe, l’Ivass, in particolare – raccomanda il Comando di Palazzo Bianchi in una nota –, consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati. Sul sito www.ivass.it si possono consultare gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, il Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea, oltre all’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione". Ogni automobilista, in caso di dubbi, può comunque consultare lo stato della propria assicurazione sul sito www.ilportaledellautomobilista.it.

g. g.