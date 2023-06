"Assistenza ai disabili per i centri estivi"

Il primo "sforzo" di bilancio della nuova Giunta Signorini è nell’apertura a tutti dei centri estivi, con assistenza specifica ai giovani con disabilità. Lo ha annunciato ieri mattina il neo assessore a Scuola e Servizi sociali, Ilenia Orologio: "Uno sforzo corale, in termini di impegno e investimento economico, che conferma l’attenzione e la sensibilità all’inclusione dell’amministrazione", ha specificato, di fatto "spegnendo" la polemica che si era innescata alcuni giorni fa in merito all’impossibilità di alcune famiglie di iscrivere i loro figli.

"Al momento gli iscritti sono 99, tra i quali 20 bambini con disabilità", ha ricordato. Ma è ancora possibile prenotarsi: online i posti risultavano esauriti, si può però contattare l’ufficio allo 071.9177533. Nei dettagli, ancora Orologio: "L’iscrizione è garantita anche ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado con disabilità e ai non residenti. L’assistenza educativa sarà assicurata dalla Cooss Marche, che coprirà l’orario di partecipazione con un rapporto uno a uno. Nella maggior parte dei casi gli educatori che affiancheranno gli iscritti saranno gli stessi che seguono i giovani a scuola durante l’anno. Riconfermato il servizio scuolabus per chi lo richiederà", ha concluso.

"L’assistenza educativa, di norma prevista solo durante il calendario scolastico e non in estate, sarà messa a disposizione dal Comune durante tutto l’orario dei centri estivi – ha rimarcato il sindaco Stefania Signorini –. Testimonianza della costante sensibilità dell’amministrazione di Falconara verso il tema dell’inclusione, una sensibilità confermata anche dalla partecipazione ai centri estivi di bambini e ragazzi con disagio familiare senza alcun onere per le famiglie. A differenza di altri Comuni, che non organizzano centri estivi in proprio o che propongono percorsi separati per bambini e ragazzi con disabilità, crediamo che i centri estivi debbano essere inclusivi, tanto da aver aumentato le risorse rispetto all’anno scorso".

Le attività saranno gestite dalla Uisp, realtà del terzo settore che proporrà un programma di sport, giochi e laboratori all’aria aperta, tra parchi, mare e impianti sportivi. Le settimane di frequenza si chiuderanno con una festa finale e un momento conviviale con le famiglie. I centri estivi inizieranno lunedì per gli studenti di elementari e medie. Da lunedì 3 luglio toccherà ai bambini della scuola dell’infanzia, per terminare in entrambi i casi il 28 luglio. Il quartiere generale sarà la scuola Mercantini di Palombina. Alla presentazione dei centri estivi, ieri, hanno preso parte anche i rappresentanti della Uisp di Ancona Giovanni Barone, Roberta Palmieri e Maria Claudia Alessandroni.

Giacomo Giampieri