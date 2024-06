"Assistenza disabili a rischio"

"La scuola è finita da qualche giorno e ancora le famiglie di ragazzi con disabilità non hanno la certezza di avere l’assistente al centro estivo. Parliamo di bambini con disabilità grave e che non possono essere accuditi da chiunque". Il fatto preoccupa molto l’opposizione fidardense, dal consigliere Marco Cingolani di FdI (sue le parole), al consigliere di Solidarietà popolare Tommaso Moreschi. "L’anno scorso era la stessa storia che poi si è aggravata a settembre con la mancanza di ore per l’assistenza scolastica – continua Cingolani -. Tutti noi dell’opposizione quest’anno abbiamo chiesto di non ripetere l’errore dell’anno scorso e invece i centri estivi stanno rispondendo alle famiglie che non c’è certezza al momento. Forse ci sarà un bando a metà giugno per capire quante ore si potranno coprire e se i soldi non basteranno saranno le famiglie a coprire le spese. Abbiamo fatto convocare una commissione d’urgenza il 20 maggio, ci siamo raccomandati. Chiedo le dimissioni della maggioranza perché non riesce a garantire un servizio essenziale".