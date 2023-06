Assistenza in mare, parte il servizio

La stagione entra nel vivo, al via domani il servizio di assistenza in mare gestito dal Comitato senigalliese di Croce Rossa Italiana. Questa attività, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà garantita in tutti i weekend dei mesi di giugno, luglio e agosto e nel primo fine settimana di settembre, dalle 10 alle 18. Il personale di Croce Rossa gestirà un presidio situato sulla banchina di ponente del porto di Senigallia ed presterà servizio in mare, nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Cesano e Marzocca, tramite l’idroambulanza "Nau 192" in dotazione al locale Comitato. Oltre a essere impiegati per il salvataggio in mare, i volontari saranno operativi nella gestione di un info point dedicato a turisti e villeggianti per fornire informazioni sulla città, gli eventi e le farmacie di turno. Il personale, formato e abilitato per manovre salvavita e soccorso in emergenza, sarà in grado di effettuare interventi sanitari e medicazioni in caso di necessità. In alcuni periodi più critici, il servizio sarà esteso anche alle spiagge libere del lungomare di ponente che saranno pattugliate e controllate. L’attività viene svolta in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia Costiera e il Soccorso di emergenza 112.