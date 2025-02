Assistenza in ospedale. Cercasi volontari Avulss

Un corso base per diventare volontario sociosanitario, per ascoltare le persone, per offrire loro assistenza in ospedale, per aiutare gli anziani. Comincerà il 3 marzo e si concluderà il 2 aprile, dieci lezioni gratuite organizzate dall’Avulss, Associazione di volontariato nelle unità locali socio sanitarie con sede locale ad Ancona in via Seppilli 2, che svolge assistenza all’ospedale di Torrette, all’Inrca, nelle residenze protette Opera Pia Ceci di Camerano e Villa Almagià ad Ancona, e a domicilio, tra Ancona, Sirolo e Numana, su contatto fornito dagli assistenti sociali del Comune.

Il corso è alla sua trentasettesima edizione ed è sostenuto dall’assessorato alle politiche sociali del Comune dorico, le lezioni avranno cadenza bisettimanale, il lunedì e il mercoledì, in via della Montagnola 69. Al termine del corso le persone idonee entreranno in servizio con un tutor che le accompagnerà lungo questo nuovo percorso.

"Le associazioni di volontariato sul territorio sono per noi fondamentali – ha spiegato l’assessore Manuela Caucci durante la presentazione di ieri mattina – e ogni volta che possiamo fornire patrocinio, sostegno e visibilità lo facciamo molto volentieri. Sono associazioni che hanno un duplice scopo fondamentale: da un lato sono una grandissima risorsa che ci consente di arrivare dove, purtroppo, noi da soli non riusciamo, ma dall’altro sono anche una fonte fondamentale di notizie per capire come si modifica il tessuto sociale della nostra città, ci permettono di comprendere le necessità del territorio. E, di conseguenza, a seconda della richiesta che arriva noi possiamo calibrare la nostra risposta come amministrazione comunale".

L’ascolto delle persone, la compagnia per chi è più solo, l’aiuto all’anziano, problemi sempre più diffusi nella società attuale, ai quali l’Avulss, e il Comune, cercano di dare risposta attraverso il volontariato: "I nostri volontari cominciano a essere anziani, il Covid tra l’altro ha lasciato molte paure, prima della pandemia eravamo centotrenta, adesso una settantina – ha aggiunto la presidente Avulss Ancona, Emilia Greco –. Questo corso gratuito di dieci lezioni servirà per fornire agli iscritti una formazione di base psicologica, medica e sociale. Non c’è numero chiuso, chiunque può partecipare. Ci rivolgiamo a chi ha un minimo di capacità di relazione con persone fragili. Si può partecipare anche solo come uditori".

Giuseppe Poli