Assistenza scolastica ai disabili:: "Alcuni ragazzi sono rimasti fuori"

Il Comune è corso ai ripari dopo le proteste riconteggiando le risorse a disposizione per l’assistenza scolastica ai disabili a scuola. L’altra sera in Consiglio comunale però c’è stata bagarre. Il gruppo Fare bene per Castelfidardo all’opposizione ha denunciato l’esclusione di alcuni ragazzini, rimasti fuori, in tutto o in parte, dall’assistenza: "Nonostante l’attento e puntuale riconteggio sbandierato dal sindaco e la mozione approvata in quel Consiglio in cui l’amministrazione comunale si impegnava a coprire tutte le ore previste dal Pei (Piano educativo individualizzato) in tema di assistenza scolastica e domiciliare per i ragazzi disabili, l’assessorato preposto ha snocciolato una serie di numeri incomprensibili e diversi dai precedenti e soprattutto ha affermato che sono state garantite tutte le ore previste dal Pei dello scorso anno scolastico, affermazione che ci risulta non corrispondere al vero. Abbiamo anche capito che fino al termine dell’anno molto difficilmente troveranno le risorse economiche per coprire i buchi che hanno lasciato scoperti. Siamo dispiaciuti per questa situazione e confermiamo la nostra vicinanza ai ragazzi, alle famiglie e alle educatrici loro malgrado coinvolte in questa triste e disumana vicenda". L’aumento improvviso dei casi, 12 in più nella scolastica e 5 nella domiciliare, avevano costretto l’amministrazione a rimodulare le ore anche per i nuovi inserimenti, con una variazione integrativa pari a 22mila euro oltre al recupero delle somme disponibili negli impegni già assunti, insufficiente però a coprire le necessità.