Assistenza scolastica per i disabili: dopo le proteste si corre ai ripari

Dopo le proteste delle mamme che hanno minacciato anche di adire le vie legali, il Comune è corso ai ripari riconteggiando le risorse a disposizione per l’assistenza scolastica ai disabili. L’Amministrazione comunale ha stanziato le somme necessarie a coprire tutte le ore precedentemente assegnate agli alunni, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti.

"Con un prelievo dal Fondo di riserva pari a 25mila euro, si dà immediata risposta ai ragazzi che avevano subito una riduzione delle ore già assegnate lo scorso anno e contemporaneamente si garantisce analogo trattamento per tutti i nuovi studenti – dice il sindaco Roberto Ascani -. L’aumento improvviso dei casi, 12 in più nella scolastica e 5 nella domiciliare, avevano costretto l’amministrazione a rimodulare le ore anche per i nuovi inserimenti, con una variazione integrativa pari a 22mila euro oltre al recupero delle somme disponibili negli impegni già assunti, insufficiente però a coprire le necessità. Con questo nuovo stanziamento, già dalla prossima settimana, si va a coprire una percentuale delle ore assegnate rispetto alle richieste pari al 79 per cento. Una percentuale in linea con gli anni precedenti. L’amministrazione non ha mai tagliato risorse economiche per i servizi alla disabilità, anzi, le ha incrementate costantemente negli ultimi anni in misura significativa e anche quest’anno, nonostante l’emergenza sopravvenuta, è riuscita ad essere vicina alle famiglie in grande difficoltà".