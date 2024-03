Assistenza telefonica ed help desk per azienda

Due telefonisti addetti alle informazioni. Data scadenza: 15/03. Codice offerta 149329/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Azienda Info consulting di Camerano, realtà dinamica che offre servizi e consulenza strategica, organizzativa e innovativa alle aziende, ricerca due addetti/e all’assistenza telefonica/help desk con o senza esperienza. La nostra organizzazione fornisce soluzioni integrate per favorire lo sviluppo di know how, processi, modelli organizzativi, supporti tecnologici e informatici. Titolo di studio: diploma di scuola superiore. Richieste: capacità relazionali, conoscenza ottima della lingua italiana e buona dell’inglese, conoscenze informatiche, patente b (automunito/a) e disponibilità a trasferte anche nazionali. Contratto: da valutare in base alla professionalità dei candidati. Tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a g.giorgini@infoconsultingsrl.it.