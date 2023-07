Asso, ancora dimissioni: lascia il direttore amministrativo Mosca

Osimo

Ancora dimissioni alla Asso di Osimo, l’azienda speciale per i servizi socio-educativi e culturali del Comune. Simone Mosca lascia la poltrona di direttore amministrativo dopo meno di un anno di attività a servizio dell’azienda. Nel recente passato c’erano stati altri passaggi di testimone, nel settembre scorso ad esempio è arrivato il saluto del presidente del cda Luigi Persiani, avvenuto dopo pochi mesi da quelli di Ilaria Vaccarini (nel consiglio di amministrazione in rappresentanza della minoranza) e della direttrice amministrativa Lara Gabbanelli.

"Si è dimesso volontariamente il direttore a far data 15 luglio - dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Ha avuto altri incarichi fuori Osimo, i motivi sono quindi professionali. Questo era un anno di esperimento, ci aveva chiesto di voler provare e gli auguriamo tutto il bene. E’ un professionista serio e preparato. I miei migliori auguri per un futuro sempre più in alto nelle classifiche dei professionisti d’Italia e lo ringraziamo per questo anno passato insieme a noi. Andremo avanti comunque".

Polemico il consigliere delle Liste civiche, l’ex sindaco Stefano Simoncini: "A Pugnaloni gli sfuggono tutti. Diversi funzionari comunali vincono concorsi a Osimo e dopo pochi mesi chiedono il trasferimento, dirigenti che se possono migrano in altre amministrazioni pubbliche, alla Asso si dimettono tutti. Qualcosa non va nel rapporto con il capo dell’amministrazione comunale che non ha saputo instaurare un rapporto sereno con i suoi collaboratori".