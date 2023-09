Asso, pagamenti con i voucher: c’è la condanna

Anche la Corte di Cassazione ha appena rigettato il ricorso della Asso di Osimo per la vecchia questione dei voucher tornata a galla dopo diverso tempo dalle sedi giudiziali. L’aveva già fatto più di due anni fa la Corte di appello di Ancona. In sede ispettiva era emersa la natura "non genuina", parole testuali, di collaborazioni coordinate e continuative e a progetto e ciò aveva determinato la segnalazione all’Inail perché provvedesse a richiedere i premi calcolati sulle retribuzioni dovute: "Era stata accertata la remunerazione in misura inferiore alla legge dei soggetti impiegati in lavoro accessorio e la non genuinità di alcune prestazioni occasionali autonome, l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 276 del 2003 e la natura retributiva delle somme elargite ad alcuni collaboratori a titolo di rimborso chilometrico", si legge nel documento della Cassazione.

L’azienda speciale del Comune si era mossa nei confronti dell’Inps e dell’Inail per la sentenza del tribunale dorico che aveva rigettato l’opposizione a due verbali unici di accertamento notificati dagli enti previdenziali, in forza dei quali era stato chiesto il pagamento di oltre 152mila euro, cifra costituita da maggiori oneri contributivi derivanti dalla irregolarità di numerose posizioni lavorative di collaboratori impegnati a vario titolo nell’azienda, nel periodo compreso dal gennaio 2014 al dicembre 2017 e fino al 30 maggio 2018, periodo di tempo che comprende amministrazione civica e democrat. Quella cifra dovrà essere resa. In pratica illegittimo sarebbe stato lo sforamento del limite che non permetterebbe il pagamento del lavoratore tramite voucher: "Elemento trascurato sarebbe quello concernente i lavoratori pagati a mezzo voucher quanto al rispetto del limite del compenso a duemila euro (applicabile solo ai datori di lavoro privati), circostanza esplicitamente contestata".

C’era anche un altro verbale relativo al periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2013, annullato dal tribunale di Ancona. La Corte poi condanna la Asso anche al pagamento delle spese legali, più di 16mila euro. Il "caso voucher" che tanto ha fatto parlare la politica nazionale aveva investito anche Osimo nel 2017 e in molti se lo ricordano. La questione al tempo finì anche in Consiglio comunale per interrogazioni presentate dalla consigliera Maria Grazia Mariani del Gruppo Misto.

Silvia Santini