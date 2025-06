Asso, un rosso da 610mila euro: la commissaria prima di lasciare non ha approvato il bilancio

La Asso, azienda speciale del Comune di Osimo che si occupa di servizi sociali, culturali e turistici, ha chiuso il bilancio 2024 con un buco di 610mila euro. Era emerso alcuni settimane fa e la commissaria straordinaria, in uno dei suoi ultimi atti di maggio, prima di lasciare il municipio in mano alla neo sindaca, ha deliberato di non approvare il bilancio di esercizio-conto consuntivo dell’anno scorso.

Nella deliberazione, tra i vari punti, in particolare si legge: "Visto che il consuntivo 2024 comunicato all’Ente presenta comunque una consistente perdita, anche se rimandata agli esercizi futuri, si rende necessario richiedere all’azienda una dettagliata e puntuale relazione sulle cause che hanno determinato il disavanzo, evidenziando per ogni servizio svolto le eventuali problematiche rilevate e le possibili soluzioni proposte, in linea con i costi di mercato dei vari servizi, al fine di stabilire se tale disavanzo derivi da fatti di gestione, dovuti a squilibri generati dall’attività economica annuale, oppure da uno stato strutturale di squilibrio, non risultando sufficiente la semplice indicazione di un mancato adeguamento dei contratti all’indice Istat, non previsto dai disciplinari dei servizi erogati".

Sarà una grana che la partecipata, una volta che sarà nominato il presidente, dovrà risolvere.