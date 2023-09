Associazione cinofila dà l’allarme. Trovate delle polpette sospette

È giallo su quanto accaduto davanti al cancello di un’associazione cinofila della città: il titolare ha chiesto ieri l’intervento di una volante a seguito del ritrovamento di alcune polpette, probabilmente avvelenate. L’uomo ha riferito di averle notate davanti al cancello d’ingresso della struttura e lunga la strada attigua: si tratta di polpette di carne, tipo salsiccia, con incorporati dei pezzi di sostanza del colore verde e azzurro, probabilmente velenosa. A prima vista sembrerebbe la stessa sostanza utilizzata come anti-lumaca. Le polpette sono state consegnate ai competenti organi sanitari per le analisi del caso. Sono in corso le attività per l’identificazione degli autori del gesto: il personale del commissariato di Senigallia sta dunque procedendo alla verifica delle immagini grazie al sistema di videosorveglianza con telecamere che riprendono anche la zona interessata dal rinvenimento delle polpette. Non è la prima volta che in città vengono abbandonate polpette in strutture ‘frequentate’ da cani: era già accaduto sia allo sgambatoio di Vivere Verde che in quello delle Saline, anche lì, ignoti avevano abbandonato polpette, poi risultate avvelenate, anche nel vialetto che porta agli accessi degli sgambatoi molto frequentati in tutte le ore della giornata.