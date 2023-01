Associazioni, 120mila euro in arrivo dal Comune

Un sostegno alle associazioni impegnate a rendere viva la città, fornendo servizi preziosi in ambito sociale, sportivo e culturale o collaborando alla realizzazione di eventi promossi dal Comune di Osimo. Con questo obiettivo, con determina di impegno di fine anno, l’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori 120mila euro di contributi a fondo perduto alle associazioni cittadine che si sono impegnate nel corso del 2022 a promuovere servizi utili alla comunità. Fondi che si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati nel 2022 alle associazioni sportive che gestiscono impianti comunali per sostenere le spese del caro energia. Nello specifico, grazie a questa nuova misura, saranno elargiti nei prossimi giorni 56mila e 700 euro alle associazioni culturali, 40mila e 400 euro a quelle sportive e 22mila e 900 euro a quelle di promozione sociale. Tra i beneficiari per il settore culturale Arcidiocesi, Banda città di Osimo, Accademia d’arte lirica, Civica scuola di musica, La Torre Nera, Anomalo Aps, circolo fotografico Giacomelli, Osimo web, associazione nazionale carabinieri "Giuliodori", associazione nazionale Bersaglieri "Trillini". Nel settore sociale e del volontariato sono stati impegnati soldi per le parrocchie, la Pia Unione del Cristo Morto, Avulss, Auser, Aido, Agesci, Avis, Progetto Quiemadas e tanti altri e nel settore sportivo saranno distribuiti soldi alle bocciofile, Acli, Osimo Five, Vespa club, associazione Nicola Solustri, Fiab Vallesina, Autoclub Luigi Fagioli, Centro Mini Basket, Club Ciclistico Campocavallo, Team Ciclistico Campocavallo, Gruppo ciclistico Osimo Stazione e diversi altri gruppi e circoli. Passatempo cycling, Judo Sakura, Robur Family, Atletica Amatori, Polisportiva Futura Osimo Stazione, Polisportiva Arcobaleno San Biagio, Club Scherma Misericordia, Asd Villa, Acli Villa, Tiro a segno Osimo, Arcieri delle 5 Torri, Circolo Tennis Osimo, Osimo Pirates, Osimo Basket, Asd Ginnastica Elite, Sb Volley San Biagio, Federcaccia, Circolo ippico Tabù Ranch, Circolo ippico La Quercia, Enalcaccia, Volley Osimo, Giovane Robur basket.