Associazioni di categoria e comitati spingono per andare subito avanti

Un ponte che s’ha da fare, secondo associazioni di categoria e comitati. Confcommercio, per cui è intervenuto il presidente Giacomo Bramucci e Federalberghi, con l’intervento di Marco Manfredi: entrambi hanno sottolineato le difficoltà che affrontano le attività a causa della chiusura del ponte, che non agevola il raggiungimento di una parte della città, una viabilità che non aiuta nemmeno il transito dei turisti in un tratto di città che soffre, nonostante la passerella ciclopedonale la chiusura al traffico veicolare.

A favore del ponte, dopo aver ringraziato per le opere di mitigazione è stato Andrea Morsucci, rappresentate del Comitato tra due Fiumi: "Noi siamo qui per dare una risposta alle tante famiglie che ancora piangono dopo quell’alluvione, ma anche a tanti imprenditori che si sono tirati su le maniche per portare avanti a fatica le loro attività – ha spiegato -. E sfido chiunque di voi ad essere al posto della struttura commissariale a dare proposte subito. Negli ultimi 50 anni cosa è stato fatto? Ho sentito urlare vergogna, siete voi che gridate che vi dovete vergognare. Ci sono imprenditori che dopo l’alluvione sono dovuti andare in analisi o bambini che di notte hanno paura di andare al bagno da soli. Le norme vanno rispettate, nessuna deroga e solo sicurezza in un territorio fragile come il nostro".

Ad intervenire è stato anche Marco Bellagamba del coordinamento Comitato Alluvione 2014: "Da alluvionato sono stanco che molti interventi di sicurezza vengono fatti deroga su deroga e la sicurezza pubblica non può essere oggetto di referendum, ci tutela?".