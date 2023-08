Associazioni ‘sfrattate’ a Maiolati Spontini: nuove sedi per la rinnovata giunta Consoli

Asssociazioni sfrattate dal commissario prefettizio, la rinnovata giunta Consoli trova loro degli spazi. "Il sindaco Tiziano Consoli e l’assessore all’Associazionismo Maria Ludovica Trillini – spiegano dal Comune - hanno lavorato, da subito, per arrivare a una soluzione e individuare nuovi locali per le associazioni costrette a lasciare gli spazi delle ex scuole elementari".

"Erano dieci – spiega Consoli – le realtà senza più una sede. Dopo una serie di incontri, si è arrivati a un accordo che prevede la sistemazione in edifici messi a disposizione gratuitamente, con solo le utenze a carico delle associazioni mentre l’Amministrazione si occuperà degli affitti e degli eventuali costi di manutenzione. È stata una delle questioni aperte, su cui abbiamo chiesto la fiducia degli elettori in campagna elettorale, per questo sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto a poche settimane dall’insediamento e raggiunto grazie all’impegno e alla competenza dell’assessore Trillini e alla disponibilità delle associazioni, che ringrazio".

Gran parte dei locali individuati si trova in via Ceccacci, negli ex uffici della Multiservizi, e a primo piano del Centro comunale 6001. "Sono davvero contenta – sottolinea l’assessore Trillini – che le associazioni riavranno una sede. Lo avevamo promesso in campagna elettorale ed è stato uno degli obiettivi su cui abbiamo lavorato fin da subito. Ringrazio gli uffici comunali che si sono resi subito disponibili per offrire risposte alle richieste delle associazioni ‘sfrattate’".