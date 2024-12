Assolti due imprenditori per frode in commercio di mascherine chirurgiche non a norma

Acquistano 61mila mascherine chirurgiche dalla Cina, per rivenderle alle attività della zona in piena pandemia ma un controllo della guardia di finanza blocca quasi tutto il carico perché non a norma. I dispositivi protettivi facciali avevano il marchio CE ma a quanto pare non per indicare che rispettavano le normative europee ma perché made in Cina e non certificate come presidio medico. Ci sono voluti quattro anni, una denuncia per tentata frode in commercio e due soci finiti sotto processo per scagionare gli accusati assolti ieri con formula piena dalla giudice Francesca Grassi "perché il fatto non sussiste".

Imputati un sirolese di 42 anni, difeso dall’avvocato Francesco Scaloni e un maceratese di 37 anni residente a Castelfidardo, difeso dagli avvocati Michele Di Ruggero e Caterina Soricetti. Il controllo delle fiamme gialle risale a giugno del 2020. Prima che la giudice Grassi si pronunciasse con l’assoluzione è stato sentito il consulente tecnico della Procura. "Ho dovuto verificare le mascherine per uso medicale - ha detto il ctu - la confezione aveva la marcatura CE ma non rispondeva alle normative in vigore perché non c’era scritto che era un presidio medico. Sulle mascherine è stata fatta una relazione che ha evidenziato le carenze relative alla normativa sui dispositivi medici e ai decreti ministeriali di allora.

"Erano mascherine di tipo chirurgico - ha osservato il consulente - ma non sterili, per uso generico". Le difese hanno sostenuto come le mascherine erano destinate ad ambienti non ospedalieri, un carico era finito a un supermercato a Sirolo prima del sequestro. Un’altra consegna era destinata a un forno. Non c’era dolo e nemmeno l’elemento soggettivo. I due imputati, uno amministratore delegato e l’altro socio di una Srl anconetana che si occupa di energia, avevano acquistato i presidi per fare business all’epoca, perdendo parecchi soldi, attraverso una intermediaria (loro conoscente esperta però in commercio di giocattoli) che parlava bene cinese. La certificazione CE alle mascherine l’aveva garantita una società bolognese che si occupava di mezzi agricoli ed era nell’elenco di quelle certificate dal ministero ma non si occupava di presidi medici. Per l’utilizzo generico insomma potevano andare bene.