Assoluti nazionali in vasca corta: "Ecco gli interventi nella piscina"

La città di Fabriano e il suo impianto natatorio si preparano ad accogliere i campionati Italiani assoluti in vasca corta Finp il 15 e 16 novembre. Per questo il presidente della Po.Di.F Mirasole David Alessandroni, con gli assessori Maurizio Serafini, Raffaela Busini e il coordinatore dell’ impianto Edoardo Pataracchia, hanno fatto il punto sui lavori già fatti e quelli in cantiere.

"Sono stati effettuati – spiega il presidente Alessandroni - gli interventi che come Polisportiva disabili Mirasole avevamo richiesto. Le nuove corsie frangiflutti e i blocchi di partenza di ultima generazione ci permetteranno di svolgere la nostra attività e organizzare gare di livello nazionale e internazionale. Per questo dobbiamo ringraziare il sindaco Daniela Ghergo e l’amministrazione per aver ascoltato le nostre richieste ed aver reso il nostro impianto sportivamente più appetibile e uno dei più belli e funzionali".

"È un passo concreto a sostegno dello sport in città e delle realtà che lo animano – commenta l’assessore Maurizio Serafini -. Come amministrazione, inoltre, continuiamo a sostenere l’attività del nuoto rivolto ai soggetti con disabilità anche attraverso il 5×1000, perché crediamo fortemente nello sport come strumento di inclusione e crescita per tutti".

"Tramite l’industria 5.0 – aggiunge l’assessore Busini - verranno fatti una serie di investimenti atti a migliorare la vivibilità dell’impianto e il risparmio energetico, un impianto fotovoltaico sul tetto, sostituzione dei macchinari di trattamento aria sia in zona vasche che spogliatoi".