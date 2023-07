Assoluzione per Maltrattamenti in Famiglia a Falconara, 45enne della Valmusone

Prima avrebbe vessato il compagno, per mesi dopo la nascita della loro bambina, poi se la sarebbe prese anche con la piccina che aveva solo tre anni. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia una 45enne della Valmusone ha subito un processo che ieri mattina si è chiuso con una assoluzione per la donna perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa dalla giudice Francesca Pizii. I fatti, che il convivente aveva denunciato, risalgono al 2016, a Falconara, e per l’imputata, difesa dall’avvocato Marina Magistrelli, era scattata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione familiare poi revocato dal tribunale del Riesame. L’uomo, 53 anni, anconetano, si era costituito parte civile con l’avvocato Roberto Regni. Dopo un periodo in cui la donna lo avrebbe picchiato e offeso di continuo, con minacce quali "guardati le spalle", si era rivolto alla squadra mobile della questura sospettando che la compagna maltrattasse anche la loro bambina. Per questo aveva installato in casa, a sua insaputa, delle telecamere per registrare e tutelarsi dai comportamenti violenti della donna. I filmati non sono stati mai ammessi al processo perché avrebbero violato la privacy dell’imputata. Nei video, stando all’accusa, la donna sarebbe stata ripresa mentre strattona la figlioletta.