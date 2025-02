Assunta Legnante sogna Los Angeles

Sogna "le Paralimpiadi di Los Angeles 2028" Assunta Legnante, leggendaria campionessa dell’atletica italiana che venerdi` sera è stata ospite del Galà dello Sport di Cupramontana, che si è svolto al teatro Concordia dinanzi ad una bella cornice di pubblico. Marchigiana d’adozione, la pluridecorata atleta paralimpica nel getto del peso ha dialogato con la giornalista Chiara Cucinella, che ha condotto magistralmente la serata. Legnante non ha nascosto le sue ambizioni di lungo periodo, dopo una carriera colma di soddisfazioni nel mondo dello sport, che non solo le hanno permesso di affermarsi ma soprattutto di diventare un esempio di tenacia, coraggio, passione per superare le barriere della vita. Ma "bisogna imparare a saper perdere – ha avvertito i presenti la sportiva –, prima si impara la sconfitta e poi si puo` davvero vincere". Hanno portato i loro saluti il sindaco di Cupramontana Enrico Giampieri con l’assessore allo Sport Valentino Di Guglielmo. Consegnati gli attestati di merito ai migliori sportivi del 2024, Miriana Cerioni e Giancarlo Polidori, all’interno di un evento che nel suo complesso ha voluto celebrare i successi di atleti locali e le carriere di volti noti del panorama marchigiano.

gi. gia.