Assunti due medici per Dermatologia

Assunti a tempo indeterminato due medici specializzati alla Dermatologia del "Carlo Urbani" di Jesi: sono già entrati in reparto e hanno permesso, con il loro arrivo, l’apertura di nuove agende dermatologiche accessibili da Cup per garantire l’ulteriore abbattimento delle liste di attesa degli esami dermatologici" spiegano dall’Ast. "L’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’ospedale "Carlo Urbani", diretta dal dottor Giuseppe Lemme – aggiungono - è da tempo un centro di riferimento con accreditamento regionale per l’impiego di terapie innovative in ambito di psoriasi di grado moderato severo, vitiligine, dermatite atopica ed idrosoadenite suppurativa. Svolge inoltre una significativa attività di chirurgia dermatologica avanzata e di dermatologia oncologica con percorso diagnostico terapeutico per i pazienti con melanoma da sottoporre ad eventuale asportazione del linfonodo sentinella. In dermatologia sono stati istituiti ambulatori integrati con la Reumatologia, la Gastroenterologia e l’Oncologia per ottimizzare l’accesso e la cura dei pazienti con comorbidità. Significativo è anche il contributo assistenziale dei pazienti con ulcere difficili in correlazione con la rete vulnologica della Regione.