Ast Ancona, quasi 300 le assunzioni nel 2024

Sono state 298 le assunzioni in Ast Ancona nel corso del 2024: si tratta di 75 medici, 83 infermieri, 45 operatori socio sanitari e 95 altre figure tra cui analisti, biologi, ingegneri, farmacisti, veterinari, tecnici, assistenti sociali, amministrativi, ecc.. tutti suddivisi tra le varie sedi di lavoro dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

"Le assunzioni, effettuate tramite varie tipologie contrattuali (tempo indeterminato, determinato, contratti di collaborazione, libera professione) – spiega una nota – rendono l’idea della grande attività di reclutamento messa in atto da parte della Ast Ancona. La Direzione Strategica Aziendale – come ribadito in più occasioni e in varie sedi istituzionali – sta andando avanti spedita con le operazioni di reclutamento del personale e rafforzamento di tutti gli organici sia in ambito ospedaliero sia in ambito territoriale. Bandi di concorso e avvisi, anche ripetuti, hanno permesso alla Unità Operativa Complessa Risorse Umane di procedere all’assunzione di vari profili".

Tra gli altri, nello scorso anno è stato svolto un concorso per 51 dirigenti medici per le varie discipline mediche in base a classi di priorità basate sul grado di carenza riscontrato, oltre a tutta una serie di procedure per immettere in ruolo le altre figure professionali e tecniche a potenziamento dei vari servizi. La Ast Ancona è stata, inoltre, capofila del concorso unificato tra enti per operatori socio sanitari (OSS) di cui sono state portate a termine le procedure di reclutamento.

"Risultati degni di nota – si continua – tanto più in un momento storico quale quello attuale caratterizzato da carenze di medici e varie altre figure con conseguenti difficoltà incontrate nel reperimento di personale. A tal proposito si fa presente come la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha messo in campo tante procedure che hanno permesso di ottenere questi risultati nonostante le grandi difficoltà del momento, soprattutto in aree carenti".