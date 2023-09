Aste a Ancona: ex cementificio all'asta, ex night club in vendita

Un ex cementificio abbandonato con annessi terreni saranno battuti all’asta questa mattina alle 11,45 al Tribunale di Ancona: la proprietà si trova tra Borgo Bicchia e Borgo Passera, in strada di San Gaudenzio e una volta ospitava una cava e una vecchia fornace, ancora presente pur in stato di grave abbandono. Più volte l’area è stata segnalata perché utiizzata da molti come discarica abusiva a cielo aperto.

Il prezzo base è di 2 milioni e 219mila euro, mentre l’offerta minima è stata fissata a 1.664.250 euro. Il rialzo minimo in caso di gara è di 5mila euro. L’intera area è di 249.058 mq: il terreno comprende una parte collinare e una parte pianeggiante. La zona è adiacente all’oasi faunistica San Gaudenzio. Un altro pezzo della città che viene battuto all’asta, come già la cava di Cesano. Il 14 settembre sarà invece battuto all’asta l’ex night club di strada della Bruciata: il prezzo a base di asta è di 347.344mila euro, mentre l’offerta minima è di 260.508mila euro e il rialzo minimo è fissato a 3mila euro. Questa è la terza asta, le altre due sono andate deserte. Resta ancora invenduta anche una parte dell’area ex Sacelit Italcementi, anche in questo caso sono state tre le vendite andate deserte.