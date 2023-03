Astea Energia denuncia: "Truffe ai nostri clienti"

L’osimana Astea Energia ha assistito a un significativo aumento di casi di truffe ai danni dei propri clienti da parte di operatori terzi malintenzionati. Questi soggetti si spacciano per Astea Energia o per altre entità pubbliche, chiamando i clienti e mostrando di conoscere molti dei loro dati personali, con l’intento di convincerli a cambiare fornitore, in modo fraudolento e senza il loro consenso. "È importante sottolineare che Astea Energia non vende in nessun modo i dati dei propri clienti a terzi, e che le telefonate effettuate da questi operatori truffaldini non sono in alcun modo correlate alla società – fanno sapere dalla società –. Questi tentativi di truffa ai danni dei nostri clienti rappresentano un reato penale nei loro confronti e una forma di concorrenza sleale nei confronti della nostra società. Per questo motivo è fondamentale che i clienti si difendano da queste truffe, registrando i dati delle chiamate sospette e ricontattandoci in caso di dubbi sulla veridicità delle informazioni ricevute". L’azienda sta accogliendo segnalazioni di queste attività, registrando numeri di telefono, date, orari e contenuto delle chiamate, per proteggere i clienti in tutte le sedi opportune. "Ci impegniamo a tutelare i clienti dall’azione di questi operatori truffaldini, monitorando costantemente le attività sospette e fornendo ai clienti tutte le informazioni necessarie".