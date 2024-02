Astea Energia vicino ai giovani

I Campionati di giornalismo del Resto del Carlino hanno un nuovo partner, è Astea Energia, azienda con sede a Osimo che si occupa di distribuzione di luce e gas, ma anche di fotovoltaico, caldaie, condizionatori, led e molto altro. Tutto nasce nel 2003 con la liberalizzazione del mercato del gas naturale. Il socio fondatore Aspea aveva 8.000 contratti di fornitura nel comune osimano. A fine anno con la fusione tra Aspea e Ast nasceva Astea, con l’aggiunta dei comuni di Loreto, Montecassiano e Recanati. Ma Astea Energia non si fermò al gas. Investendo in nuove risorse umane accettò la sfida dei mercati e aggiunse l’offerta di energia elettrica. Con la liberalizzazione del mercato elettrico nel 2007 Astea Energia fece firmare più di 2000 contratti per uso domestico, arrivando ad oggi a circa 13.000 unità. Il 2009 è l’anno dello sviluppo. Con due operazioni di fusione per incorporazione, Astea Energia acquisisce tutti i contratti di fornitura di gas naturale della società di vendita Miscogas (operante a Numana, Sirolo e Filottrano) e della società di vendita Montelupone Arcalgas Vendita Gas. Il numero di contratti si impennano di 10.000 unità. Nel 2013 infine, con la cessione dei contratti di energia elettrica in regime di tutela, Astea Energia ha terminato il processo di separazione societaria dell’attività di vendita dalle attività di distribuzione svolte dalla controllata Astea. Il numero di contratti ceduti superano le 13.000 unità. Nel 2016 il socio di maggioranza Astea vende il 70% delle quote societarie al Gruppo Società Gas Rimini, che nel 2021 acquisisce un’ulteriore quota del capitale sociale, arrivando a controllare il 99% del capitale sociale.