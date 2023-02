"Astensionismo, batosta per tutti Ma le Comunali sono altra cosa Io, nei quartieri tra i cittadini"

Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia hanno confermato la forza elettorale del centrodestra, ma anche messo in evidenza un astensionismo spaventoso e preoccupante: "È il vero tema – sostiene Ida Simonella, candidata del centrosinistra alle Comunali di primavera – e il mio, il nostro obiettivo è quello d convincere gli anconetani a recarsi alle urne, far capire loro che a maggio si deciderà il futuro della città. La sfida aperta che noi lanciamo è legata alla comunicazione di quanto e cosa vorremmo fare. Per questo la mia campagna elettorale partirà dalla base: andare quartiere per quartiere e spiegare ai residenti su cosa io e la mia squadra puntiamo a fare per il futuro del capoluogo".

L’attuale assessore comunale, con deleghe a Porto e Bilancio, riconosce il dramma dell’astensionismo evidenziato dalle Regionali in Lazio e Lombardia, ma è convinta che per l’elezione di un sindaco, in questo caso di un capoluogo di regione, sarà tutta un’altra cosa: "Su scala locale gi anconetani valuteranno in maniera seria le proposte senza farsi influenzare dalle tifoserie di partito e senza farsi tirare per la giacchetta da alcuno. Queste elezioni sono diverse rispetto alle Regionali, un voto che io non voglio commentare a livello politico, a parte appunto la questione della scarsissima affluenza al voto. Una sconfitta per tutti. Non mi piace quando sento la gente dire ‘tanto non cambia nulla, quindi non vado a votare’, non funziona così".

Per Ida Simonella è la prima sfida diretta per la carica di sindaco dopo dieci anni in cui ha rivestito il ruolo di assessore e amministratore. Forse per la prima volta nella storia della città la vittoria scontata del centrosinistra è messa in forte dubbio e, al contrario, in molti sostengono che la destra abbia un’occasione unica per dare uno scossone amministrativo: "Il fatto che la destra abbia vinto le Politiche e adesso in due regioni, seppur importanti, non significa che il risultato di Ancona sia scontato – conclude Ida Simonella – il voto delle Comunali non aderisce. Ricordo quanto accaduto alle amministrative del 2018 quando il Movimento 5 Stelle era al massimo dei consensi, sopra il 30% e ad Ancona non sfondò. Ripeto, per misurare il voto delle città servono altri parametri e io comunque devo pensare ad altro. Alla responsabilità di rappresentare una coalizione e le prospettive di credibilità della mia candidatura e su questo la gente di Ancona mi valuterà, non su altro".

p.cu.