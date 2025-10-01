"Astensionismo choc. Soprattutto a sinistra"

Messa da parte la soddisfazione per il suo risultato personale, Andrea Nobili, prossimo consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, cerca di analizzare il voto: "Dobbiamo interrogarci su quanto è accaduto – spiega l’avvocato anconetano – perché io una forbice così netta non me l’aspettavo. Matteo Ricci ha fatto ampiamente la sua parte e io lo ringrazio di tutto. Le cause vere hanno radici profonde e non possono non coinvolgere l’enorme astensionismo che chiede a tutti noi di riflettere. Un fenomeno che riguarda soprattutto l’elettorato di centrosinistra, c’è insoddisfazione, in particolare tra i giovani e per recuperare parte di quei consensi dobbiamo essere credibili. Temi distanti dall’elettorato? Secondo me è stata giusta la posizione tenuta dalla coalizione sulla Striscia di Gaza, ma non credo sia stato quel tema a determinare la sconfitta del centrosinistra".

Tirato per la giacca alla fine Andrea Nobili una riflessione sul suo risultato la fa: "In un contesto che ha visto la nostra coalizione nettamente battuta, il mio risultato è ancora più importante e mi dà grande soddisfazione, ma ripeto, adesso inizia il lavoro vero e duro, ricompattare il centrosinistra, farlo dall’interno del Consiglio regionale per arrivare alle prossime tornate elettorali pronti e coesi. Lavorare spalla a spalla con i neo-consiglieri del Partito Democratico sarà stimolante e l’obiettivo comune sarà quello di battere il centrodestra". Andrea Nobili è stato il più votato in provincia di Ancona per Avs, determinante aver battuto Agnese Santarelli.