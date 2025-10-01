Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Ancona
Cronaca"Astensionismo choc. Soprattutto a sinistra"
1 ott 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
  "Astensionismo choc. Soprattutto a sinistra"

"Astensionismo choc. Soprattutto a sinistra"

Messa da parte la soddisfazione per il suo risultato personale, Andrea Nobili, prossimo consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, cerca...

Andrea Nobili candidato per Avs

Andrea Nobili candidato per Avs

Messa da parte la soddisfazione per il suo risultato personale, Andrea Nobili, prossimo consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, cerca di analizzare il voto: "Dobbiamo interrogarci su quanto è accaduto – spiega l’avvocato anconetano – perché io una forbice così netta non me l’aspettavo. Matteo Ricci ha fatto ampiamente la sua parte e io lo ringrazio di tutto. Le cause vere hanno radici profonde e non possono non coinvolgere l’enorme astensionismo che chiede a tutti noi di riflettere. Un fenomeno che riguarda soprattutto l’elettorato di centrosinistra, c’è insoddisfazione, in particolare tra i giovani e per recuperare parte di quei consensi dobbiamo essere credibili. Temi distanti dall’elettorato? Secondo me è stata giusta la posizione tenuta dalla coalizione sulla Striscia di Gaza, ma non credo sia stato quel tema a determinare la sconfitta del centrosinistra".

Tirato per la giacca alla fine Andrea Nobili una riflessione sul suo risultato la fa: "In un contesto che ha visto la nostra coalizione nettamente battuta, il mio risultato è ancora più importante e mi dà grande soddisfazione, ma ripeto, adesso inizia il lavoro vero e duro, ricompattare il centrosinistra, farlo dall’interno del Consiglio regionale per arrivare alle prossime tornate elettorali pronti e coesi. Lavorare spalla a spalla con i neo-consiglieri del Partito Democratico sarà stimolante e l’obiettivo comune sarà quello di battere il centrodestra". Andrea Nobili è stato il più votato in provincia di Ancona per Avs, determinante aver battuto Agnese Santarelli.

