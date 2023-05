"Astensionismo in calo, ecco perché"

L’impegno dei leader nazionali (la premier Meloni, i viceministri Salvini e Tajani, per il centrodestra, la segretaria Schlein, per il centrosinistra, ma anche Calenda per Azione e Conte per il M5s), accanto ad un carattere non scontato del risultato finale, tra le ragioni che denotano "la leggera attenuazione della tendenza all’aumento dell’astensionismo". È quanto emerge dallo studio dell’Istituto Cattaneo sui flussi di voto in alcune città di medie dimensioni nel primo turno delle elezioni comunali di domenica e lunedì scorsi: Ancona, in questo, non ha fatto eccezione. Anzi. Secondo l’analisi, nel capoluogo marchigiano si è registrata una dinamica simile a quella di Brescia (anche se nella città lombarda il centrosinistra ha chiuso la partita senza ballottaggio). Ovvero, ad Ancona "gli elettori di centrodestra non si sono astenuti – riporta l’Istituto Cattaneo – e sono andati in massa a votare, quasi tutti per Daniele Silvetti". Un ulteriore approfondimento specifica che, tra le Amministrative 2018 e le Politiche 2022, la forbice tra centrosinistra (che ha detenuto per anni una posizione di vantaggio) e centrodestra si è ristretta. Ma al secondo turno Ida Simonella "potrebbe teoricamente contare sul soccorso degli elettori di tutti gli altri candidati".