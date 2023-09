Astronave Recording Studios, "Diario di Bordo" con Bianca Ottaviani

Riparte dopo la pausa estiva il format YouTube dell’Astronave Recording Studios, con una puntata di "Diario di Bordo" interamente dedicata alla cantautrice anconetana Bianca Ottaviani. E’ a Roma nel 2016 che comincia il percorso artistico di Ottaviani, grazie a buoni amici che la convincono a rendere pubblica la sua musica. Nel 2019, oltre a laurearsi in Filosofia a Roma Tre, rilascia il suo primo disco, "Viola", autoprodotto in collaborazione con l’amico e produttore Damiano Bianchi. Pur muovendosi all’interno del vasto mare del pop, la cantautrice cerca sempre la contaminazione, ed è da questo spirito che nascono le due collaborazioni con il compositore Francesco Antonioni. Attualmente l’artista sta lavorando al suo secondo album. A "Diario di bordo" Ottaviani presenterà alcune canzoni del primo disco accostate a quelle nuove, che scaturiscono da un processo creativo ancora "in fieri", arrangiate ed eseguite con pianoforte e piano Rhodes. La puntata condotta da Matteo Moretti si sviluppa così, tra canzoni ed interviste, in una serie di tappe che fin qui hanno caratterizzato il percorso della giovane cantautrice. La puntata è visibile sul canale YouTube dell’ Astronave Recording Studios.