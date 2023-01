Asur corre ai ripari e spegne subito le luci rimaste accese in ufficio

"In merito a quanto apparso sulla stampa circa le luci rimaste accese nelle stanze della sede ex Asur di via Oberdan ad Ancona, si comunica che il problema è stato risolto dai tecnici nel corso della mattinata odierna". Firmato dalla direzione della nuova Ast, azienda sanitaria territoriale, di Ancona. Fermato, per ora, lo spreco assurdo di energia elettrica che il palazzo nel centro di Ancona ha prodotto per svariati giorni, senza dimenticare i problemi del passato. Durante il ponte dell’Epifania, entrando nel dettaglio, le luci di tutte le stanze dell’edificio, parliamo almeno di una trentina di vani, di certo non un bilocale, sono rimaste accese tutta la notte tra il 5 e il 6 gennaio e poi fino a ieri mattina. Il tutto mentre all’interno non c’era, ovviamente, neppure un dipendente. Dopo la pubblicazione del nostro articolo ieri i tecnici sono entrati in azione risolvendo, pare, il problema. Preferiamo usare le forme dubitative in quanto non è la prima volta che un problema simile si verifica nella sede ex Asur, dove è stato scelto un sistema automatico di spegnimento delle luci che andrebbe di certo rivisto. In pratica un timer fa scattare l’intera illuminazione del palazzo a una determinata ora. Peccato che questo timer non abbia sempre funzionato a dovere in passato, lasciando per giorni tutte le luci attive. Come già ricordato, la vicenda era chiaro allora, ma desso con il rincaro dei costi dell’energia qualsiasi forma di spreco andrebbe azzerata e invece così non è.