Asur, luci accese durante le feste Uffici chiusi e illuminati a giorno

di Pierfrancesco Curzi

L’Epifania tutte le feste porta via. Avranno poco da festeggiare i vertici di quella che fino a una settimana fa è stata l’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, quando scorgeranno i costi della prossima bolletta dell’energia. Un problema mai risolto quello della sede direzionale Asur di via Oberdan, in pieno centro, alle prese da anni con l’annoso problema dell’illuminazione delle stanze. Ieri mattina, giornata di festa e col sabato odierno a fare da gancio perfetto per un lungo ponte a chiudere il periodo natalizio, le luci di alcune stanze erano accese nonostante la sede ex Asur fosse ovviamente chiusa e vuota. Luci che sono rimaste accese nel corso della giornata dell’Epifania e che probabilmente resteranno tali anche oggi e domani visto che come la totalità degli uffici pubblici e non solo, i dipendenti della struttura direzionale di Ancona osserveranno il ponte per poi riprendere servizio lunedì 9 gennaio. Rispetto al passato il consumo di energia elettrica da parte del palazzo di via Oberdan ha fatto registrare sprechi assurdi. Per mesi, se non anni, prima e dopo la pandemia, spesso l’illuminazione interna degli ambienti restava accesa lungo tutto il week-end. A causa di un presunto malfunzionamento, così ci aveva spiegato la direzione della sede Asur, il sistema di spegnimento totale delle luci non entrava in funzione e così le decine di stanze restavano accese dal venerdì sera fino alla ripresa dell’attività, il lunedì mattina.

Più volte il Carlino ha segnalato questo problema e per parecchio tempo non c’è stato verso, poi una soluzione era stata trovata, almeno così sembrava. Di sera, comunque, tutte le sere, le luci restavano accese in tutto il palazzo fino alle 21 circa, poi di botto si spegnevano.

Ci si chiede come mai il sistema non entrava in funzione prima visto che l’ultimo dipendente esce svariate prima. tornando al presente c’è una netta differenza col passato da non trascurare. Fino al 2021 il costo dell’energia, nello specifico dell’elettricità, era abbastanza sotto controllo, ora con i prezzi cresciuti in maniera esponenziale sarebbe quanto mai necessario mantenere alta la guardia contro gli sprechi.

Il tutto in attesa di capire come avverrà la riorganizzazione della sanità regionale dopo che dal 1° gennaio scorso l’Asur e le Aree Vaste sono state soppiantate dalle Ast, aziende sanitarie territoriali. Prima andrebbe riorganizzato il servizio di illuminazione.