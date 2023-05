Ata rifiuti e Ludoteca per "Scarabeo Verde": gestione rifiuti e riuso

Per la 13^ edizione dell’annuale progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio di competenza, l’AAto 2 servizio idrico, l’ATA Rifiuti Ancona e la Ludoteca Regionale “Riù” di Santa Maria Nuova, hanno proposto il progetto di educazione ambientale Scarabeo verde, finalizzato ad una generale sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della salvaguardia dell’ambiente, del risparmio idrico, della corretta gestione dei rifiuti, del riuso, della lotta agli sprechi e dell’uso consapevole delle risorse naturali. Il progetto è realizzato con il patrocinio della Regione Marche e la collaborazione di altri partner quali l’Azienda agraria Didattico Sperimentale ‘P.Rosati’’ dell’Università Politecnica delle Marche e la condotta Slow Food Conero Ancona. L’evento finale di Scarabeo Verde, patrocinato dal Comune di Ancona, coincide con la manifestazione legata al concorso "Un mondo d’acqua!", rivolto a tutte le classi delle scuole per l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, pubbliche e private. "L’iniziativa – spiega il direttore Massimiliano Cenerini - rientra anche nell’ambito del progetto ACCADEMIA H2O realizzato da una vasta rete di partenariato e proposto con il sostegno della Fondazione Cariverona. È doveroso sottolineare come, anche quest’anno, l’interesse per il percorso formativo sia stato davvero grande: il progetto complessivo scarabeo verde tra laboratori didattici, corsi per docenti, concorsi a premi e mostra itinerante, ha coinvolto 272 scuole, 1.147 classi e 21.552 alunni; il progetto Accademia H2O, tra visite esperienziali di educazione alla sensibilità (sorgenti, depuratore, azienda Togni e Trionfi Honorati), laboratori didattici di educazione alla prevenzione, uscite didattiche di educazione alla responsabilità (Centri di educazione ambientale sul mondo fluviale) e laboratori di storytelling digitale, ha coinvolto oltre 2.000 studenti e oltre 100 classi appartenenti a 26 istituti scolastici; il concorso "Un mondo d’acqua" ha raccolto le adesioni di 1.557 studenti, 78 classi di 30 scuole dei vari gradi scolastici, appartenenti a 15 istituti comprensivi".

Numeri elevati anche per gli elaborati prodotti dalle classi aderenti al Concorso "Un mondo d’acqua": ben 46 lavori realizzati da circa 1.363 studenti appartenenti a 74 classi, a riprova del fatto, ancora una volta, della sensibilità e dell’attenzione del mondo scolastico verso le tematiche ambientali e le risorse da salvaguardare.