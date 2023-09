Atalanta-Renate: Italeng, osservato speciale a Bergamo

L’Atalanta under 23, in crescita, reduce da un pareggio a Trento e dalla vittoria per 3-2 contro la Giana, ora cerca continuità di rendimento e di risultati. Stasera la squadra allenata da Modesto sarà di scena sul campo del Renate, in cerca del terzo risultato utile consecutivo. Occhi puntati sul 22enne bomber camerunese Jonathan Italeng, tre gol in tre giornate, un mini-Zapata che Gasperini potrebbe convocare in prima squadra per avere un centravanti di ruolo in attesa del rientro di Scamacca. "La serie C è un campionato molto duro da giocare e aiuta a crescere. Poi tutte le squadre che affrontiamo danno il massimo quando affrontano l’Atalanta", ha spiegato alla vigilia lo stesso Italeng.

Fab. Car.