Atalanta Under 23: Modesto: "Brava Dea sai anche soffrire" a Zanica (BG)

ZANICA (Bergamo)

Sorride la Dea under 23 dopo la prima storica vittoria in serie C conquistata contro la Giana. Un 3-2 griffato dalla doppietta del 22enne bomber camerunese Jonathan Italeng, tre gol in tre partite. Il tecnico Francesco Modesto ha tanti buoni motivi per sorridere: "Per noi ogni partita è una storia diversa. Non so dove potremo arrivare, anche perchè abbiamo ancora 45 calciatori importanti a disposizione. Per molti ragazzi è la prima esperienza nel professionismo. I ragazzi sono stati bravi, la sofferenza degli ultimi dieci minuti ci aiuterà a costruire sofferenza e personalità. Italeng? Anche lui come tutti gli altri ragazzi, è un prodotto dell’Atalanta".

Mercoledì i nerazzurri saranno chiamati a confermarsi nella trasferta di Renate. Fab.Car.