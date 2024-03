Atim, Bruschini sul caso Aeroitalia: "Ecco cosa è successo davvero"

Marco Bruschini, direttore dell’Atim, lunedì scadranno i termini della procedura d’emergenza bandita da Enac per i voli di continuità dopo l’addio di Aeroitalia. Si prova a voltare pagina dopo mesi travagliati?

"Innanzitutto mi faccia dire una cosa: penso che i voli di continuità siano una grandissima conquista per le Marche, tenacemente voluta dal governatore Acquaroli. E lo sarebbero a maggior ragione se collegati a vettori intercontinentali. Atim ha tutto l’interesse a che questi voli siano sempre più performanti, così come l’aeroporto. Detto ciò, si può avere il migliore volo turistico e la migliore campagna di comunicazione, ma servono anche i vettori giusti. All’Atim è affidata la promozione del sistema Marche, ci occupiamo di incoming di turisti verso la regione, ma anche dello sviluppo delle imprese sui mercati internazionali. Ecco, nostro malgrado siamo diventati famosi solo per la bagarre con Aeroitalia, ma abbiamo fatto e facciamo molto altro".

Con Aeroitalia è finita a carte bollate e la compagnia ha motivato l’addio ad Ancona con un contratto di sponsorizzazione da 750mila euro che ritiene non sia stato rispettato dall’Atim.

"Il tema è che c’è stato un signore (il riferimento è a Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia, ndr) che prima ha deciso di sospendere i voli internazionali, poi i voli di continuità, scaricando le colpe sull’Atim. Ma in tutta questa faccenda l’Atim non c’entra nulla, non può né vuole finanziare i voli. Atim deve attivare strumenti di promozione delle Marche, e questo ha fatto".

Ma allora perché Aeroitalia incolpa l’Atim e perché se ne va?

"Bisognerebbe chiederlo ad Aeroitalia. Ribadisco che il famoso contratto di marketing da 750mila euro siglato da Atim con Aeroitalia è completamente scollegato dai voli di continuità territoriale".

E che cosa sarebbe successo?

"Avevamo accettato, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, di pagare in anticipo il 30% della somma pattuita, quindi 250mila euro dei 750mila, ma si può pagare in anticipo soltanto nel momento in cui il contraente fornisce una fideiussione a garanzia degli impegni assunti".

E perché non avete pagato?

"Il 13 ottobre è arrivata la fattura da Aeroitalia e avevamo trenta giorni di tempo per onorarla. Era una fattura da 250mila euro più Iva al 22% (circa 305mila euro), l’abbiamo rimandata indietro ed è cominciata tutta la querelle. Loro ci hanno diffidato a pagare, noi gli abbiamo risposto l’11 novembre che avremmo pagato se entro cinque giorni ci avessero fornito copia della fideiussione e la fattura corretta, 250mila euro e non 305mila. Nessuna risposta, quindi il contratto è decaduto automaticamente il 16 novembre, prima ancora di produrre effetti, la data di partenza era il primo dicembre. In compenso se ne continua a parlare strumentalmente, benché non sia mai partito e non abbia alcuna attinenza con la partecipazione di Aeroitalia alla gara dell’Enac. La gara Enac parte il primo giugno, il 21 luglio arriva la candidatura di Aeroitalia, il 31 luglio si firma il contratto di sponsorizzazione con l’Atim, ma solo ad agosto avviene l’aggiudicazione dei voli di continuità territoriale".

Il 31 luglio scadeva anche il bando Enac e nel mare di polemiche scoppiate attorno a questa vicenda è stata sottolineata anche questa coincidenza.

"Lo ripeto: non c’è nessun tipo di collegamento. La gara dell’Enac è stata aggiudicata l’11 agosto e il contratto di Aeroitalia con l’Atim avrebbe dovuto avere effetto dal primo dicembre. E aggiungo: i voli di continuità sono partiti dal primo ottobre, due mesi prima".

Aeroitalia ha ottenuto un decreto ingiuntivo di 305mila euro dal tribunale di Roma, l’importo della fattura non pagata.

"Sì, lo ha ottenuto inaudita altera parte e abbiamo presentato opposizione, chiedendo di poter essere sentiti dal giudice per spiegare le nostre ragioni. La notizia è che lo faremo il 7 marzo a Roma. Dispiace però che tutto questo affare abbia oscurato quanto di positivo ha fatto l’Atim, peraltro certificato dai dati forniti dall’osservatorio regionale sul turismo: + 10% di arrivi di turisti stranieri e + 12% di presenze. Risultati raggiunti attraverso le tante iniziative nel 2023".

Quali?

"Dieci fiere all’estero e sette in Italia. E ancora: sette eventi sportivi di caratura internazionale nelle Marche e soprattutto la partecipazione come partner esclusivo al concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Poi la mostra delle eccellenze marchigiane a palazzo Poli, a Roma, e l’evento promozionale del volo Ancona-Parigi, che ha avuto una media di riempimento del 95%. E poi abbiamo realizzato Let’s Marche, un grande ombrello sotto il quale si fa tutta la promozione della nostra regione sui mercati internazionali".

E le novità per il 2024?

"Intanto organizzeremo due missioni di sistema con le aziende negli Usa e in Arabia Saudita, ma grande lavoro sarà fatto soprattutto per portare una grande catena alberghiera a investire qui. Abbiamo avviato diversi contatti e nei prossimi mesi saremo a Londra".