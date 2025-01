Atim, stanziati 12 milioni: "Neppure un euro per noi"

Atim, l’agenzia per il turismo creata dalla Regione Marche e la sua scarsa attenzione per il capoluogo. A confermarlo è stato l’assessore comunale con delega al turismo, Daniele Berardinelli, rispondendo all’interrogazione urgente posta da Giacomo Petrelli (Partito Democratico). Ricordiamo che Atim ha avuto un cammino travagliato nel corso dell’ultimo anno, come emerso anche durante la trasmissione di Rai 3 Report: "Mi sorprende scoprire che l’Atim da quando è stata attivata non abbia stanziato neppure un centesimo per Ancona, il capoluogo delle Marche, sul fronte delle campagne per il turismo – è stato l’affondo di Petrelli – Assessore, lei oggi ci ha dato una notizia. E pensare che la Regione e il presidente Acquaroli sostenevano che avrebbero puntato molto sul turismo anconetano. Atim, di fronte a un investimento di 12 milioni di euro, ha fatto una serie di affidamenti diretti, sponsorizzazioni, organizzato eventi, mostre su vari temi. Insomma sono state profuse parecchie risorse, a volte in maniera discutibile, e pensavo che nella lunga lista ci fosse anche la nostra città. Invece ad Ancona il turismo della Regione è stato a impatto zero".