Atleti, bimbi e famiglie Numana va di corsa

Tutto pronto oggi pomeriggio per la "Mini Numana run", corsa dedicata al mondo delle scuole con tutti i bambini da 6 ai 12 anni che potranno sfidarsi all’interno del porto turistico di Numana con la presenza dei cosplay per far sentire tutti dei supereroi. Poi domani dalle 9 scenderanno in strada i runners. Accanto alla tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze con quasi 600 iscritti, alla Conero Running si corre anche nella Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 chilometri e nella Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni e in queste due gare i numeri triplicheranno. Conero Running è divertimento, sport e solidarietà. Il sodalizio con l’ospedalepediatrico di Ancona è ormai un consolidato binomio di successo. Un euro della quota di iscrizione alle differenti gare sarà devoluto a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti.