Atletica, al PalaCasali via ai meeting da gennaio

Un fine d’anno di allenamenti per la nostra atletica. E’ scattata l’attività tecnica del Comitato regionale Fidal Marche. Sono ricominciati i raduni giovanili con due settori impegnati in altrettante sedi per un totale di 75 atleti e 26 tecnici.

Ad Ancona si sono ritrovati i mezzofondisti e a Porto San Giorgio gli specialisti dei salti. Un doppio incontro dedicato ad allievi (under 18) e cadetti (under 16), oltre ai ragazzi nati nel 2011 che stanno per entrare nella categoria superiore, in vista della stagione ormai alle porte. È il primo appuntamento della nuova struttura guidata dal fiduciario tecnico regionale Marco De Santis.

Al campo Italico Conti di Ancona, presenti 54 atleti e 19 tecnici con il coordinatore del settore mezzofondo Fabrizio Dubbini insieme ai collaboratori Maurizio Iesari, Mascia Polini e Ivan Ruzzetta. Per i saltatori (21 atleti e 7 tecnici) l’allenamento nell’impianto di Porto San Giorgio è stato preceduto dai test di valutazione sotto lo sguardo del coordinatore Robertais Del Moro affiancato da Sandro Bernardi, Riccardo Mariotti, Cesare Alesi e Giovanni Bettini.

Ancona centro come sempre importante di gare, a gennaio al PalaCasali inizieranno i meeting che porteranno poi al febbraio ricco come consuetudine di campionati italiani, ma anche di formazione, aggiornamento, confronto. Come il workshop "Strategie didattiche per l’attività sportiva giovanile" svolto nella Dorica nelle scorse settimane, tra il PalaCasali e la sala Terzo Censi di Sport e Salute, con a fare gli onori di casa il presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli.