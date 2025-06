Atletica Macerata terza. Le Vandi sugli allori

Un giugno con l’atletica marchigiana protagonista nei campionati italiani di società assoluti: una splendida vittoria, tre brillanti promozioni e un ruolo di primo piano anche a livello organizzativo. Il risultato di maggiore prestigio arriva dalla finale Bronzo di La Spezia dove la squadra femminile dell’Atletica Avis Macerata si piazza al terzo posto e conquista l’ammissione alla finale Argento della prossima stagione, la seconda per importanza nel panorama nazionale. Nella finale B di Ancona festeggiano le donne del Team Atletica Marche, protagoniste di un successo che riempie di soddisfazione il club nato dalla sinergia tra Atletica Sangiorgese, Atletica Osimo e Sacen Corridonia, oltre a valere il salto nella categoria superiore. Tra gli uomini va a segno l’Atletica Avis Macerata, seconda in classifica sfiorando la vittoria che rimane a mezzo punto di distanza e promuove a sua volta in Bronzo, mentre i padroni di casa della Sef Stamura Ancona chiudono ottavi e il Team Atletica Marche in nona posizione maschile. Per l’Atletica Avis Macerata l’obiettivo viene raggiunto a La Spezia con tre vittorie individuali e in particolare la doppietta della mezzofondista Eleonora Vandi che si impone nei 1500 in 4’29’’90 per poi concedere il bis negli 800 con 2’07’’91. Al successo anche la sorella Elisabetta Vandi, leader nei 400 in 54’’75 prima di arrivare seconda nei 200 in 24’’91 (-2.4) come l’altra velocista Michela Pierantoni, seconda nei 100 in 12’’06 (-0.2), mentre nel triplo Serena Mazzoni è terza con 12.31 (+2.4). Al campo Italico Conti, nell’evento allestito dalla Sef Stamura Ancona, il Team Atletica Marche vive la gioia della vittoria. È una bella prova corale nobilitata dai successi dell’osimana Angelica Ghergo nei 400 ostacoli in 59’’42, dopo essere stata seconda sulla distanza piana in 54’’89, e della staffetta 4x400 composta da Valentina Natalucci, Greta Luchetti, Adjo Gloria Gagba e Alice Frontalini, al traguardo con il tempo di 3’53’’87. Prova di grande sostanza anche per la formazione maschile dell’Atletica Avis Macerata, con ben sei vittorie individuali. La Sef Stamura Ancona si fa valere con Destiny Omodia.