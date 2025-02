Atletica Tricolori master: oltre 1600 iscritti

Adesso in pista i master. Per quattro giornate di gare, iniziate ieri e che si concluderanno domenica. Di scena i campionati italiani indoor ad Ancona. Con tanto di nuovo record di partecipazione per i tricolori over 35 abbinati alla rassegna invernale di lanci. Ben 1627 iscritti e 3230 atleti-gara, in rappresentanza di 381 società (diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv).

E’ l’edizione numero 41 dell’evento, la 19esima ospitata nell’impianto del capoluogo marchigiano. In gara per le Marche ben 178 atleti, a difendere i colori di 34 società, tra cui l’elpidiense Livio Bugiardini (Sef Macerata) che nella scorsa stagione ha realizzato la doppietta d’oro 200-400 M75 ai Mondiali master di Goteborg, ma anche alcuni dei plurivincitori nelle scorse edizioni come Giuliano Costantini (Fossombrone) e Giuseppe Miccoli (Fano Techfem). Ci saranno i due atleti proclamati master italiani dell’anno nella passata stagione. Emma Mazzenga (Atl. Insieme Verona), classe 1933, più veloce del mondo, nei 60 e oggi nei 200 metri SF90. Sulla pedana del giavellotto Carlo Sonego (Nuova Pol. Libertas Sacile), domani al Conti. Sono già caduti diversi limiti italiani di categoria con protagonisti Maria Costanza Moroni (Gs Ermenegildo Zegna) nel pentathlon SF55, Antonella Sant (Ad Maiora Trieste) sui 60 ostacoli. Nell’asta con Giorgia Vian (N. Atl. Fanfulla Lodigiana), Stefano Peli (Atl. Virtus Castenedolo) e l’intramontabile Arrigo Ghi (La Fratellanza 1874) tra gli SM80 con 2,37 a Modena. Ci sono anche gli iridati della marcia, il calabrese Edoardo Alfieri (SM65, Track & Field Master Grosseto) e Valeria Pedetti (SF50, Atl. Libertas Orvieto), ma anche gli ori europei indoor Giulio Morelli (60 SM60, Olimpia Amatori Rimini), Serena Caravelli (Atl. Brugnera Friulintagli) nei 60 ostacoli SF45 e iscritta anche sui 200 metri, Cristina Sanulli (200 SF50, Atl. Endas Cesena) ed Emanuela Baggiolini (800 SF50, Cus Varese Insubria Como) nei 400 metri, il lunghista Stefano Tarì (SM50, Amatori Atl. Acquaviva), nel mezzofondo Hassan El Azzouzi (800 e 1500 SM55, Atl. Virtus Castenedolo). Poi il celebre ex portiere di serie A Lamberto Boranga (Olimpia Amatori Rimini) in quattro gare SM80 (alto, lungo, triplo e peso), il pluriprimatista mondiale master dei lanci Carmelo Rado (SM90, Olimpia Amatori Rimini) nel peso e nel disco, fino al meno giovane della rassegna: Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa), 96 anni, su 800 e 1500 metri SM95. Tra le nostre società in gara Osimo, Fabriano, Amatori Avis Castelfidardo, Sef Stamura Ancona, Castelfidardo Criminesi, Nuova Nuova Podistica Loreto, Amatori Osimo, Candia Baraccola Aspio e Atl. Senigallia.