Atletico Ascoli-Chieti: pareggio 2-2 al debutto allo stadio Del Duca

ATLETICO

2

CHIETI

2

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (28’st Nonni); Camilloni (40’st Valentino), Severini (40’st Scimia), Vechiarello, Olivieri, Antoniazzi (25’st Ascoli); Didio (28’st Coquin), Maio. A disp.: Galbiati, Baraboglia, L. Ceccarelli, Clerici. All.: Simone Seccardini.

CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Conti, Di Filippo (28’st Toure), Salto Damian; Oddo (11’st Di Paolantonio), Forgione, Donsah, Grandis (11’st Traini), Guerriero (42’st Piccinini); Vuthaj (45’st Arioli), T. Ceccarelli. A disp.: Servalli, Cordova, Caiazza, Carrozzo. All.: Daniele Amaolo

Arbitro: Hamza di Nichelino

Reti: 19’pt Olivieri, 39’pt Didio, 46’pt Donsah, 35’st Forgione.

Note. Spettatori 500 circa di cui 170 ospiti. Ammoniti: Mazzarani, Vechiarello. Angoli 4-6. Rec.: 1’-4’.

L’Atletico Ascoli debutta allo stadio Del Duca con un ottimo pareggio in chiave salvezza. Con una prova accorta e determinata, i bianconeri hanno fermato la corsa della terza forza del campionato e hanno agguantato un pareggio pieno, però, anche di tante recriminazioni.

In vantaggio per 2-0 la compagine del Patron Graziano Giordani non è riuscita a gestire il match, subendo gol su due calci piazzati, di cui il primo su corner al termine della prima frazione, con una dormita generale della difesa. Peccato. Parte bene il Chieti con una bella conclusione di Ceccarelli respinta dal portiere Pompei. Atletico Ascoli in vantaggio al 19’ con una veloce ripartenza con Didio che serve Maio in verticale verso Olivieri che resiste alla carica di Forgione e con il sinistro infila in diagonale il pallone dell’1-0.

L’Atletico insiste e trova il raddoppio su un bel cross di Antoniazzi che pesca Didio sul dischetto del rigore e il suo colpo di testa si infila a fil di palo alla destra di Mercorelli per il classico gol dell’ex.

Nell’unico minuto di recupero arriva la rete del Chieti che riapre il match. Angolo di Ceccarelli, testa di Di Filippo e sul secondo palo arriva Donsah che spinge il pallone in rete. Il secondo tempo si apre con la più bella azione del match: Vechiarello lancia Maio sulla sinistra, cross radente e conclusione al volo di Severini dal limite dell’area con il portiere Mercorelli che deve allungarsi in tuffo per deviare in angolo. Ancora Severini su punizione di Vechiarello impegna il portiere con un colpo di testa insidioso. Al 35’ il Chieti trova la parità con una punizione di Ceccarelli a pescare sul secondo palo Forgione che con il piattone destro infila il portiere Pompei per il 2-2. Ancora Ceccarelli nel finale prova con un tiro a giro con il pallone che però finisce alto sulla traversa. Non ci sono altre emozioni e la sfida finisce così in parità.

Valerio Rosa