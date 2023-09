Attacchi e rischio cyber: terminato il corso

Si è chiusa presso l’aula Mario Giordano dell’Università Politecnica delle Marche la seconda edizione del Corso di Perfezionamento su “Cybersecurity, Cyber Risk and Data Protection”, organizzato dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con l’Università di Macerata. Dopo aver frequentato le 100 ore di didattica previste, impartite da docenti sia accademici che aziendali con competenze che spaziano dall’ingegneria dell’informazione alla giurisprudenza, passando per l’etica delle tecnologie digitali, gli iscritti al corso hanno presentato e discusso i propri elaborati finali davanti alla commissione d’esame.